"Познай Беларусь - 2025": стартовал прием заявок на туристический конкурс

В стране начался прием заявок на 23-й республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь - 2025". Всего 14 номинаций.

Принять участие могут как профессионалы в сфере туризма (турфирмы, бренды, экскурсоводы), так и энтузиасты (активные путешественники, творческие личности, и все, кто увлечен популяризацией белорусского туризма. Школьники и студенты также могут присоединиться, но только в номинации "Я познаю Беларусь".

Конкурс дает мощный импульс для развития туристической отрасли нашей страны. Поощрят лучших игроков рынка, простимулируют инновационные идеи и поспособствуют их внедрению в практику.

Екатерина Алексеева, начальник отдела информационного обеспечения Национального агентства по туризму:

"Для каждой номинации создана отдельная заявка. Нужно пройти по ссылке и заполнить форму. В каждой номинации разработаны особые критерии. В 2025 году мы добавили критерии, которые посвящены Году благоустройства и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне".