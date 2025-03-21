Права и обязанности членов садоводческих товариществ напомнили в Минэкономики

Садоводческое товарищество основано на принципах корпоративного управления, важно помнить, однако, что члены товарищества имеют не только права, но и обязанности. Что входит в их число, в общении с журналистами уточнила консультант юридического управления Министерства экономики Ирина Скачкова, передает БЕЛТА.

"В садоводческом товариществе все вопросы решаются сообща, на общем собрании, которое является высшим органом управления, - добавила юрист. - Кроме того, в товариществах образуются такие органы, как правление, ревизионная комиссия, возможно создание собрания уполномоченных и счетной комиссии".

Так, члены товарищества могут избирать и быть избранными в органы управления и знакомиться с документами товарищества, заниматься строительством садовых домиков и хозпостроек и другой деятельностью на предоставленном им земельном участке, распоряжаться имуществом, обращаться в суд с требованием признать недействительным решение, которое не устраивает членов товарищества, выйти из садоводческого товарищества по своему усмотрению. Перечень прав этим не ограничивается.

Вместе с тем консультант юридического управления заострила внимание и на обязанностях членов садоводческого товарищества. К ним можно отнести, например, обязанность выполнять решения общего собрания и правления членов товарищества, как и требования устава, приступать к освоению земельного участка в соответствии с законодательством об охране и использовании земель, использовать участок в соответствии с его целевым назначением. Еще одна обязанность, которой, по словам Ирины Скачковой, члены садоводческого товарищества часто пренебрегают, - своевременное внесение взносов.