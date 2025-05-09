"Правда с нами" - Кочанова высказалась об искажении истории на Западе

На Западе очень усердно пытаются перекроить историю. Почему спрятать правду не получится, рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на "Первом информационном".

"С нами живы те люди, которые прошли это горнило, которые прошли эту страшную великую войну, которая пришла на нашу землю. Мы те, кто жил с этим, - обозначила председатель Совета Республики. - Я, например, сколько себя помню, столько знаю о Великой Отечественной войне. Почему? Потому что у меня живы мои родители, которые в то время были детьми. Они пережили эту войну. Мама была в оккупации здесь, в Беларуси".

Наталья Кочанова:

"Как мы можем это забыть? И кто у нас может отнять эту память? Ведь это те люди, которые рядом с нами. Они жили с нами, работали, восстанавливали в послевоенное время из руин нашу страну. В постсоветское время создавали нашу суверенную независимую страну. Поэтому правда с нами".