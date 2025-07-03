Правительственная делегация Ливии возложила цветы к подножию монумента Победы в Минске

Присоединились к празднованию Дня Независимости Беларуси гости из Ливии. Большая правительственная делегация из Бенгази в эти дни работает в Минске. Государственный праздник - прекрасный повод внести коррективы в деловую программу.

Утро начали с церемонии возложения цветов к подножию монумента Победы. Этот благословенный день, отметил председатель правительства национальной стабильности Ливии, счастье встретить в Минске и своими глазами видеть успехи страны.

Осам Хамад, председатель Правительства национальной стабильности Ливии:

"В эти дни я побывал еще во Дворце Республики, посетил праздничный концерт и услышал приветственные слова Президента Беларуси. Речь Александра Лукашенко была очень сильной и затронула ряд важных сфер. Например, палестинский вопрос, политическую ситуацию в Иране и Украине. Президент Республики Беларусь - смелый человек, который дал ряд рекомендаций по части упомянутых вопросов. Поздравляем белорусский народ с национальным праздником, а еще с тем, что у вас такой сильный лидер".

Осам Хамад впервые в Беларуси, но чувствует себя как во втором доме. Кстати, торговый дом Бенгази теперь есть в Минске. Флаги двух стран были подняты 3 июля. Еще одна точка в маршруте - Минский международный выставочный центр. На площадке у "БелЭкспо" делегация ознакомилась с нашими промышленными достижениями.

"Вчера был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами промышленности Ливии и Беларуси. Договорились, что за июль будет создана дорожная карта, по которой будем дальше развиваться", - рассказал министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.