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Правительство утвердило концепцию развития инженерного образования до 2035 года
Правительство утвердило концепцию развития инженерного образования в Беларуси на период до 2035 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.
Документ разработан в целях развития инженерного образования, повышения качества подготовки инженерных кадров и обеспечения технологической безопасности Беларуси.
Постановлением предусматривается модернизация образовательной среды, совершенствование содержания образования и образовательных технологий, повышение эффективности преподавательской деятельности, популяризация профессии инженерно-технического работника.
Концепцией также предусмотрено создание на базе вузов центров компетенций, в том числе закупка современного высокотехнологичного оборудования, для обеспечения опережающей подготовки специалистов по инженерным специальностям с учетом потребностей организаций - заказчиков кадров.
Реализация концепции будет способствовать: повышению эффективности производственной практики, включению в программы вузов дисциплин под потребности предприятий реального сектора экономики, а также расширению подготовки инженерных кадров по междисциплинарным специальностям, в том числе применяющих технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых двойников, квантовых вычислений, вовлечению организаций - заказчиков кадров в подготовку таких специалистов.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.