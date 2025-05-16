Правительство утвердило концепцию развития инженерного образования до 2035 года

Правительство утвердило концепцию развития инженерного образования в Беларуси на период до 2035 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Документ разработан в целях развития инженерного образования, повышения качества подготовки инженерных кадров и обеспечения технологической безопасности Беларуси.

Постановлением предусматривается модернизация образовательной среды, совершенствование содержания образования и образовательных технологий, повышение эффективности преподавательской деятельности, популяризация профессии инженерно-технического работника.

Концепцией также предусмотрено создание на базе вузов центров компетенций, в том числе закупка современного высокотехнологичного оборудования, для обеспечения опережающей подготовки специалистов по инженерным специальностям с учетом потребностей организаций - заказчиков кадров.

Реализация концепции будет способствовать: повышению эффективности производственной практики, включению в программы вузов дисциплин под потребности предприятий реального сектора экономики, а также расширению подготовки инженерных кадров по междисциплинарным специальностям, в том числе применяющих технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых двойников, квантовых вычислений, вовлечению организаций - заказчиков кадров в подготовку таких специалистов.