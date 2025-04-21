Правоохранители рассказали, как не стать жертвой мошенников, совершая покупки в соцсетях

Двое жителей столицы стали жертвами мошенников при покупке товаров онлайн. В первом случае минчанку привлекла реклама аккаунта, который продавал морепродукты. На магазин были подписаны ее знакомые, поэтому женщина поверила продавцу и перевела ему стопроцентную предоплату. Во втором случае мужчина заказал букет цветов и согласился не только внести предоплату, но также оплатить доставку. Перейдя по ссылке, минчанин ввел данные банковской карты, а также указал остаток суммы на счете. После чего с его карты были списаны средства. В обоих случаях товар покупателям так и не был доставлен. По данным фактам возбуждены уголовные дела.