Правоохранители со всей Беларуси собрались на праздничный концерт во Дворце Республики

4 марта в Беларуси отмечается День милиции. 108 лет правоохранители на страже порядка и безопасности!

Этот праздник связывает эпохи и судьбы поколений - людей, стоявших у истоков формирования органов правопорядка, и тех, кто обеспечивает безопасность сегодня, а также является летописью мужества и самоотверженности, говорится в поздравлении главы государства.

Во Дворце Республики собрались правоохранители со всей страны. Борьба с преступностью во все времена считалась опасным и трудным делом, но при этом почетным и благородным, поэтому все сотрудники милиции заслуживают особых слов благодарности, подчеркнул госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович перед началом праздничного концерта.

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"Белорусская милиция делает все возможное, чтобы белорусский народ чувствовал себя комфортно, безопасно. Это одна из главных задач. И вообще МВД Республики Беларусь - важнейший государственный институт, который борется не только с преступностью, но и выполняет ряд других значимых задач: обеспечение общественного порядка, безопасности движения, охранная деятельность, контроль за миграционными процессами и много других задач, которые действительно обеспечивают безопасность нашей страны в целом", - отметил Александр Вольфович.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Мы сегодня поздравляем всех сотрудников органов внутренних дел. Оценки здесь давать не приходится. Мы совсем недавно с вами прошли важнейшую политическую кампанию. И то, как она прошла, - это во многом показатель. В последние пять лет наша милиция провела огромнейшую работу, усилилась во взаимодействии со всеми: коллегами, гражданскими, военными. И вот эта кампания показала, насколько милиция может работать профессионально, грамотно, тихо, четко и спокойно".