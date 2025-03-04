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Правоохранители со всей Беларуси собрались на праздничный концерт во Дворце Республики
4 марта в Беларуси отмечается День милиции. 108 лет правоохранители на страже порядка и безопасности!
Этот праздник связывает эпохи и судьбы поколений - людей, стоявших у истоков формирования органов правопорядка, и тех, кто обеспечивает безопасность сегодня, а также является летописью мужества и самоотверженности, говорится в поздравлении главы государства.
Во Дворце Республики собрались правоохранители со всей страны. Борьба с преступностью во все времена считалась опасным и трудным делом, но при этом почетным и благородным, поэтому все сотрудники милиции заслуживают особых слов благодарности, подчеркнул госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович перед началом праздничного концерта.
"Белорусская милиция делает все возможное, чтобы белорусский народ чувствовал себя комфортно, безопасно. Это одна из главных задач. И вообще МВД Республики Беларусь - важнейший государственный институт, который борется не только с преступностью, но и выполняет ряд других значимых задач: обеспечение общественного порядка, безопасности движения, охранная деятельность, контроль за миграционными процессами и много других задач, которые действительно обеспечивают безопасность нашей страны в целом", - отметил Александр Вольфович.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Мы сегодня поздравляем всех сотрудников органов внутренних дел. Оценки здесь давать не приходится. Мы совсем недавно с вами прошли важнейшую политическую кампанию. И то, как она прошла, - это во многом показатель. В последние пять лет наша милиция провела огромнейшую работу, усилилась во взаимодействии со всеми: коллегами, гражданскими, военными. И вот эта кампания показала, насколько милиция может работать профессионально, грамотно, тихо, четко и спокойно".
Телеверсию праздничного концерта по случаю Дня белорусской милиции смотрите во вторник, 4 марта, в вечернем эфире на "Беларусь 1".