Православная церковь отмечает Пятидесятницу

8 июня у православных на календаре - Святая Троица или Пятидесятница. В церкви вспоминают евангельское событие - сошествие Святого Духа на апостолов и явление людям Триединства Бога: Отца, Сына и Святого Духа.

Торжество, отмечаемое на 50-й день после Пасхи, входит в число 12 главных христианских праздников. Его также считают днем рождения церкви - сообщества верных Христу и объединенных Таинствами.