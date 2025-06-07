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Православная церковь отмечает Пятидесятницу
8 июня у православных на календаре - Святая Троица или Пятидесятница. В церкви вспоминают евангельское событие - сошествие Святого Духа на апостолов и явление людям Триединства Бога: Отца, Сына и Святого Духа.
Торжество, отмечаемое на 50-й день после Пасхи, входит в число 12 главных христианских праздников. Его также считают днем рождения церкви - сообщества верных Христу и объединенных Таинствами.
Храмы по традиции украшают березами, а священнослужители облачаются в зеленые одежды. Верующие приходят освятить букеты зелени и украшают жилища аиром, цветами и свежескошенной травой.