Православные отмечают один из великих праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля православные верующие отмечают один из двенадцати великих праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщает БЕЛТА.

Этот праздник установлен в память о дне, когда Деве Марии явился посланный Богом Архангел Гавриил и возвестил: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и Царству Его не будет конца". Считается, что именно в этот день на Марию сошел Дух Святой и она зачала Богомладенца Иисуса.

Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля (по новому стилю), ровно за девять месяцев до Рождества Христова, которое приходится на 7 января. С давних пор праздник является одним из самых важных и почитаемых в православии. На Руси верили, что в этот день даже грешников не мучают в аду. Выполнять какую-либо работу строго запрещалось. Говорят, что на Благовещение и птица не вьет гнезда.

Праздник настолько почитаем, что если он случается в Великий пост, то пост послабляется, а если в Пасху, то празднуется одновременно с Воскресением Христовым. В этот день совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, предваряемая всенощной службой. После службы освящаются хлеб и соль.