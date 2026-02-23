"Праздничный патруль" в Минске: 23 февраля ГАИ поздравляют водителей с праздником

Поздравление 23 февраля прозвучали и для автомобилистов от Госавтоинспекции. "Праздничный патруль" - совместная акция дорожной милиции и Союза молодежи. По регламенту - проверка документов, а в честь праздника - поздравления и подарки: термокружка в тематическом оформлении - незаменимый бонус в автомобиль зимой.

Татьяна Соколинская, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Ни в коем случае не стоит садиться за руль в состоянии опьянения. Соблюдая правила дорожного движения, водители обеспечивают безопасность не только себе, но и другим участникам".

