3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
"Праздничный патруль" в Минске: 23 февраля ГАИ поздравляют водителей с праздником
Поздравление 23 февраля прозвучали и для автомобилистов от Госавтоинспекции. "Праздничный патруль" - совместная акция дорожной милиции и Союза молодежи. По регламенту - проверка документов, а в честь праздника - поздравления и подарки: термокружка в тематическом оформлении - незаменимый бонус в автомобиль зимой.
Татьяна Соколинская, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Ни в коем случае не стоит садиться за руль в состоянии опьянения. Соблюдая правила дорожного движения, водители обеспечивают безопасность не только себе, но и другим участникам".
ГАИ напоминает: соблюдение скоростного режима, осторожность при маневрировании и взаимоуважение - залог безопасности на дорогах. Состояние алкогольного опьянения и движение за рулем несовместимы, за этим инспекторы также будут следить в период праздников.