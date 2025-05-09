Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут на более чем 20 площадках в Минске

Минск встречает Великую Победу масштабно, душевно и торжественно. Музыка победного мая звучит во всех районах столицы, а это более 20 праздничных площадок - парк Победы, Горького, Челюскинцев. Основные гулянья, конечно же, проходят в Верхнем городе и у Дворца спорта.

Музыка как неиссякаемый источник народной радости мощным хором звучит с каждой сцены, с каждой праздничной локации. Сегодня в праздничной афише Минска более 130 мероприятий. Центральным местом для общего праздника по традиции стала площадка у Дворца спорта.

Инга Чайковская, режиссер-постановщик праздничной программы у Дворца спорта:

"Сегодня звучат песни, написанные в военное и послевоенное время. Эти песни не могут не трогать наши сердца. В этом году на большом экране на площадке возле Дворца спорта пройдет прямая трансляция парада, каждый житель сможет посмотреть его".