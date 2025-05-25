Праздник для всей семьи: в Витебске проходит Международный православный фестиваль "Радость"

Международный православный фестиваль "Радость" проходит в Витебске. Работает большая выставка-ярмарка, где представлены изделия ручной работы мастеров из Беларуси, России, Сербии, Молдовы, Сирии, Греции и Палестины. На локациях присутствуют иконы, редкие книги, текстиль, авторская керамика, предметы декора, натуральная косметика и товары для здоровья.

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Каждый день наполнен мастер-классами, концертами, спектаклями кукольного театра "Батлейка", а также проектами, посвященными 80-летию Великой Победы. Рассчитан фестиваль на всю семью.

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"Для деток мы организовали книжное кафе, где можно поиграть, ответить на вопросы и за правильные ответы получить конфеты. Также есть познавательная интерактивная экспозиция, которая посвящена истории рукописной книги. Можно, например, попробовать написать текст железным писалом на восковой дощечке", - рассказала сестра милосердия Свято-Елисаветинского монастыря Александра