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Праздник мирного неба. Белорусы с гордостью рассказывают о своей стране и празднике независимости
Мирная и процветающая страна - гордость белорусов! За годы независимости Беларусь создала сильное государство, о достижениях которого знают далеко за рубежом. Вот, что говорят белорусы и гости республики.
"Для нас это очень большой праздник - праздник независимости и мирного неба. Наши прадеды воевали, и теперь мы гордимся ими. Один мой дедушка был капитаном, другой был ранен и отправлен домой. Мы вместе изучаем историю", - с рассказала молодая мама.
"Лично я уже в шестой раз приезжаю в Беларусь. И каждый год бываю здесь на День Независимости, чтобы отдать дань памяти нашим героям и ветеранам. В этом году я приехал вместе со своими учениками, для которых это первая поездка в Минск. Мы решили обязательно провести этот праздничный день вместе со всеми белорусами в памятном и важном месте", - поделился гость.
"Это светлый праздник, потому что именно благодаря событию 3 июля 1944 года сегодня существует наша Республика Беларусь", - считает учитель из Крупского района.
В этот знаковый день каждый белорус чувствует связь поколений и ответственность за будущее родной страны.