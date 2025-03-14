Праздник независимости и процветания. Беларусь отмечает День Конституции

В этом году исполняется 31 год Основному закону страны, принятому 15 марта 1994 года. Оглядываясь на пройденный путь, мы понимаем, как важно не только чтить Конституцию, но и активно участвовать в жизни страны, защищая ее ценности.

Отсчет нового исторического этапа современной суверенной Беларуси начался в 1994 году. 15 марта приняли Конституцию. Писали ее на протяжении четырех лет. Она и стала правовым фундаментом единства и процветания миролюбивого белорусского народа.

Высшая ценность страны - человек, его права и свобода. Гарант Конституции - Президент. 31 год жизнь белорусов строится на этих принципах. Результат эффективности - стабильность и мир, которые по сей день обеспечивают устойчивое развитие во всех сферах.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Многие страны мира (вот я это говорю, потому что побывал в разных государствах, и Запада, и Востока, в том числе европейских странах) мечтают и борются за то, чтобы иметь те социальные гарантии, которые сегодня имеют белорусы. И действительно, нашему обществу очень важно это понимать и бороться за это. Сегодня просто ценить мало. Сегодня задача стоит бороться за те социальные завоевания, которые имеет наша республика, и которых не имеет подавляющее, к большому сожалению, большинство населения нашей с вами планеты".

Нина Антанович, завкафедрой политологии юридического факультета БГУ: "Когда говорят о достижениях государства, то в целом есть такое понятие, как эффективность госуправления. И эта эффективность госуправления проявляется на разных уровнях. Это экономическая эффективность, когда, как говорит Президент, нужно каждый рубль, каждую копейку считать. Это и социальная эффективность, то есть удовлетворенность жизнью наших граждан. Это и политическая эффективность, которая представляет собой способность к государственной состоятельности и защите национальных интересов. Метафора "живая конституция" в полной мере применима к нашей конституции".

Дополнения и изменения в Конституцию вносили в 96-м, 2004-м и 2022-м годах на трех республиканских референдумах. А современная версия Основного закона страны считается "народной".



Мы, белорусы, сами сформировали Конституцию! Этакий ответ общества на вызовы современности и внешние угрозы. По всей стране прошли народные обсуждения, каждый мог вносить предложения. Обновленная версия повлияла на работу системы госуправления и жизнь белорусов в целом.

Андрей Анисимов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Порядка 10 тысяч было предложений в парламент по внесению дополнений, изменений в Конституцию. На все из них, без исключения, были направлены ответы. Отдельные из них даже были включены в Конституцию. Что касается дальнейшего развития, то на основе конституционных норм уже принято парламентом порядка 70 законодательных актов, которые совершенствуют жизнь белорусов в различных сферах. И два очень новейших закона: закон о ВНС и закон о выборах".

Александр Маркевич, завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси: "Конституционные инновации очень важны с точки зрения того, что мы закрепили там семейные ценности. И в Конституции нашло выражение, что такое брак. Это добровольный союз между мужчиной и женщиной. Там есть положения, которые способствуют укреплению семьи, материнства, отцовства. Выражена государственная поддержка семьи с детьми. Мы социально ориентированное государство, и у нас социальные программы направлены на улучшение жизни людей, на улучшение жизни семей, для того, чтобы белорусский народ развивался и, конечно, устойчивый тренд развития реализовывался в нашей жизни".