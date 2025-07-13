Праздник в "Зубренке" посетили титулованные белорусские спортсмены

11 июля для участников форума "Дети Содружества" организован спортивный праздник в "Зубренке". Ребята поучаствовали в спортивных состязаниях и развлечениях, разделившись на интернациональные команды, в каждой из которых было по одному представителю от делегаций (всего в форуме участвует 8 стран). Соперничали в мини-футболе, баскетболе, пляжном волейболе и настольном теннисе.

Также для участников форума в рамках диалоговой площадки организовали встречу с титулованными белорусскими спортсменами. Братья Богдановичи, Екатерина Карстен, Андрей Стась, Сергей Рутенко и Дмитрий Басков активно отвечали на вопросы о начале карьеры, трудностях на спортивном пути, делились личными историями и даже давали советы на практике.

Андрей Богданович, старший тренер сборной Беларуси по гребле на каноэ:

"Я всегда рад таким площадкам, потому что где мы еще можем поделиться опытом, тем более международным? Мы приветствуем заинтересованных детей, которые хотят не только услышать, но еще и увидеть".

Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск":

"Приятно удивлен такой встречей. Было много каверзных и интересных вопросов. Мероприятие мне очень понравилось, я впечатлен "Зубренком" в целом как лагерем".

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Нам задавали абсолютно искренние вопросы. Мне кажется, они ищут мотивацию для достижения своих целей, поэтому для нас вопросы не были сложными. Мне очень приятно, что мы своими личными примерами показываем и рассказываем детям, что важно любить свое дело".