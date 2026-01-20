Предложение для Беларуси стать учредителем Совета мира оценил спецкор Придыбайло

Эксперты отмечают: приглашение Беларуси в Совет мира в очередной раз дает понять, что Александр Лукашенко воспринимается как один из наиболее опытных лидеров региона и позиция нашей страны безусловна важна. Тем более что с большой вероятностью стоит ожидать - после Газы, Ближнего Востока на планете будут другие проблемные точки, и Совет будет работать для мира во всем мире, как и видит это Беларусь.

"Безусловно, логично, что Дональд Трамп пригласил Александра Лукашенко в свой Совет мира. Правда, я думаю, что, скорее всего, это задел на будущее. Сейчас это звучит так: Совет мира по Газе. Вероятно, будет запятая. После запятой, скорее всего, в ближайшее время встанет Иран. Может быть, опять запятая - Венесуэла (хотя Трамп говорит, что там нет конфликта), и 99 % запятая - Украина. Решать украинский вопрос, решать проблемы конфликта в центре Европы без слова, без мнения, без позиции Беларуси невозможно. И Дональд Трамп это прекрасно понимает. Да, он больше бизнесмен, чем политик. И как раз таки, наверное, это ему помогает сейчас решать те задачи, которые он поставил перед собой. Да, он нахрапом идет на Гренландию. Да, он выкрал президента суверенного государства. Он видит эту задачу, он ее решает. Потом оценивать будем уже, чуть позже, или может быть даже следующее поколение оценит все это поведение".