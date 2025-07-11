Предприниматель из Мали поделился, что его заинтересовало в Беларуси

Мы живем в мире, в котором всем народам нужно иметь запасной вариант, например, для экономического и гуманитарного сотрудничества. Отношения России с африканскими странами развиваются плотно. Но продвигается ли сотрудничество Беларуси с Африкой, ответил в "Актуальном интервью" предприниматель, общественный деятель (Мали) Мохамед Сиссе.

По словам общественного деятеля, в последнее время в Африке, а особенно в западной ее части, ситуация очень изменилась - оттуда ушла Западная Европа, поэтому появилась возможность сотрудничать с Россией. "Что говорят о России - то же говорят и о Беларуси, поэтому для нас стоило рассмотреть варианты сотрудничества и развивать отношения в разных сферах", - сказал предприниматель.

Он признался, что во время его первого визита в Беларусь ему показали Минский тракторный завод, разнообразные технологии и познакомили с образованием республики. "Я все увидел сам и понял, что с Беларуси нужно брать пример. У нас нет сельскохозяйственной техники, как в Беларуси, но имеется очень большой спрос на тракторы, удобрения продукты питания, которые раньше покупались у азиатов и индийцев, но они не были такими качественными, как в Беларуси", - выразил мнение Мохамед Сиссе.