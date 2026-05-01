Председатель ФПБ Сенько: Люди верят в профсоюзное движение и хотят в нем участвовать

Федерации профсоюзов Беларуси - более 120 лет. За это время накоплен уникальный опыт защиты прав трудящихся, которым белорусские профсоюзы готовы делиться с миром. Председатель ФПБ Юрий Сенько в "Актуальном интервью" рассказал о роли коллективных договоров, профсоюзных приемах, поддержке женщин и о том, почему 1 мая остается одним из главных праздников в стране.

120 лет доверия: почему трудящиеся идут в профсоюзы

Профсоюзное движение Беларуси - самая массовая общественная организация в стране. Более 120 лет - это большой стаж, за который, как отметил Юрий Сенько, накоплен уникальный и прекрасный опыт работы.

"Люди верят в профсоюзное движение, люди желают участвовать в нем. Они понимают, что это возможность выразить коллективную мысль работников предприятия, а когда выражает мнение весь коллектив, это уже вопрос, который важен как для руководителя предприятия, так и для всей системы нанимателей", - подчеркнул председатель ФПБ.

Председатель ФПБ Юрий Сенько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a019059a-f5aa-4e7b-b803-875252ea0750/conversions/ed5475ef-003b-404a-9a5e-5bf6b340640a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a019059a-f5aa-4e7b-b803-875252ea0750/conversions/ed5475ef-003b-404a-9a5e-5bf6b340640a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a019059a-f5aa-4e7b-b803-875252ea0750/conversions/ed5475ef-003b-404a-9a5e-5bf6b340640a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a019059a-f5aa-4e7b-b803-875252ea0750/conversions/ed5475ef-003b-404a-9a5e-5bf6b340640a-xl-___webp_1920.webp 1920w

С учетом высказанного мнения трудящихся принимаются решения, вносятся изменения в законодательство, приказы и коллективные договоры, которые регулируют отношения между работником и нанимателем.

Факт Сегодня в Беларуси насчитывается 24 тыс. первичных профсоюзных организаций и 18 тыс. коллективных договоров.

"Коллективный договор - это очень важный документ, который выстраивает отношения между работником и нанимателем. В нем прописаны все возможные варианты взаимоотношений, плюс различные бонусы и поддержка", - пояснил Юрий Сенько.

Только за 2025 год по системе коллективных договоров работникам выплачено около 5 млрд рублей (дополнительно к заработной плате). Эта сумма выросла по сравнению с 2024 годом почти на 400 тыс. рублей.

Профсоюзные приемы: сотни тысяч вопросов и 90 % решений на месте

Профсоюзные приемы - это формат открытого диалога, который позволяет сделать систематический срез проблем, волнующих людей. Профессиональные юристы Федерации профсоюзов встречаются с работниками, получают вопросы и дают квалифицированные ответы.

По итогам 2025 года профсоюзным специалистам было задано несколько сотен тысяч вопросов, при этом свыше 90 % из них удалось решить непосредственно на месте, и граждане остались удовлетворены полученными ответами

"Наниматель очень оперативно реагирует на наши предписания. Все наниматели прекрасно понимают: если сегодня профсоюзный юрист подсказал, как исправить нюанс, в последующем это не выльется в более серьезную проблему - неправильно начисленный стаж, зарплату, премии. Профсоюзные юристы делают это профессионально", - подчеркнул Юрий Сенько.

минчане news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7e8ccfb-0138-4fb0-b4ef-a12810cc508c/conversions/09474abf-aa5b-4697-903a-a39f223cd4e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7e8ccfb-0138-4fb0-b4ef-a12810cc508c/conversions/09474abf-aa5b-4697-903a-a39f223cd4e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7e8ccfb-0138-4fb0-b4ef-a12810cc508c/conversions/09474abf-aa5b-4697-903a-a39f223cd4e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7e8ccfb-0138-4fb0-b4ef-a12810cc508c/conversions/09474abf-aa5b-4697-903a-a39f223cd4e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

2026 год объявлен в Беларуси Годом белорусской женщины. Федерация профсоюзов утвердила перечень мероприятий, которые успешно реализуются.

"Мы гордимся тем, что сегодня белорусская женщина - это очень подготовленный профессиональный специалист с высоким образованием и хорошим качеством работы. Но это еще и женщина, которую мы должны поддержать", - отметил Юрий Сенько.

Совместно с Академией управления подготовлены специальные курсы для женщины-профсоюзного лидера. Около 200 женщин с различных предприятий страны пройдут обучение по программам развития лидерских качеств: ораторское искусство, работа с людьми, расширение кругозора.

"Первые занятия прошли, участницы остались очень довольны. Коллектив выбирает себе в лидеры женщину - мы максимально поддержим, научим, подготовим, сделаем все, чтобы она развилась в настоящего большого профсоюзного лидера", - заявил председатель ФПБ.

Масштабной, выстроенной и результативной работы профсоюзов, как в Беларуси, не встретишь во многих странах мира.

"Даже наши соседи - Польша, Литва - сегодня имеют только 7-10 % членов профсоюзов от числа трудящихся. Это не полная возможность для коллектива высказать пожелания властям и нанимателям. У нас же это реализовано в полной мере", - подчеркнул Юрий Сенько.