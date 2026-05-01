Председатель ФПБ Сенько: Люди верят в профсоюзное движение и хотят в нем участвовать
Федерации профсоюзов Беларуси - более 120 лет. За это время накоплен уникальный опыт защиты прав трудящихся, которым белорусские профсоюзы готовы делиться с миром. Председатель ФПБ Юрий Сенько в "Актуальном интервью" рассказал о роли коллективных договоров, профсоюзных приемах, поддержке женщин и о том, почему 1 мая остается одним из главных праздников в стране.
120 лет доверия: почему трудящиеся идут в профсоюзы
Профсоюзное движение Беларуси - самая массовая общественная организация в стране. Более 120 лет - это большой стаж, за который, как отметил Юрий Сенько, накоплен уникальный и прекрасный опыт работы.
"Люди верят в профсоюзное движение, люди желают участвовать в нем. Они понимают, что это возможность выразить коллективную мысль работников предприятия, а когда выражает мнение весь коллектив, это уже вопрос, который важен как для руководителя предприятия, так и для всей системы нанимателей", - подчеркнул председатель ФПБ.
С учетом высказанного мнения трудящихся принимаются решения, вносятся изменения в законодательство, приказы и коллективные договоры, которые регулируют отношения между работником и нанимателем.
Факт
Сегодня в Беларуси насчитывается 24 тыс. первичных профсоюзных организаций и 18 тыс. коллективных договоров.
"Коллективный договор - это очень важный документ, который выстраивает отношения между работником и нанимателем. В нем прописаны все возможные варианты взаимоотношений, плюс различные бонусы и поддержка", - пояснил Юрий Сенько.
Только за 2025 год по системе коллективных договоров работникам выплачено около 5 млрд рублей (дополнительно к заработной плате). Эта сумма выросла по сравнению с 2024 годом почти на 400 тыс. рублей.
Профсоюзные приемы: сотни тысяч вопросов и 90 % решений на месте
Профсоюзные приемы - это формат открытого диалога, который позволяет сделать систематический срез проблем, волнующих людей. Профессиональные юристы Федерации профсоюзов встречаются с работниками, получают вопросы и дают квалифицированные ответы.
По итогам 2025 года профсоюзным специалистам было задано несколько сотен тысяч вопросов, при этом свыше 90 % из них удалось решить непосредственно на месте, и граждане остались удовлетворены полученными ответами
"Наниматель очень оперативно реагирует на наши предписания. Все наниматели прекрасно понимают: если сегодня профсоюзный юрист подсказал, как исправить нюанс, в последующем это не выльется в более серьезную проблему - неправильно начисленный стаж, зарплату, премии. Профсоюзные юристы делают это профессионально", - подчеркнул Юрий Сенько.
2026 год объявлен в Беларуси Годом белорусской женщины. Федерация профсоюзов утвердила перечень мероприятий, которые успешно реализуются.
"Мы гордимся тем, что сегодня белорусская женщина - это очень подготовленный профессиональный специалист с высоким образованием и хорошим качеством работы. Но это еще и женщина, которую мы должны поддержать", - отметил Юрий Сенько.
Совместно с Академией управления подготовлены специальные курсы для женщины-профсоюзного лидера. Около 200 женщин с различных предприятий страны пройдут обучение по программам развития лидерских качеств: ораторское искусство, работа с людьми, расширение кругозора.
"Первые занятия прошли, участницы остались очень довольны. Коллектив выбирает себе в лидеры женщину - мы максимально поддержим, научим, подготовим, сделаем все, чтобы она развилась в настоящего большого профсоюзного лидера", - заявил председатель ФПБ.
Масштабной, выстроенной и результативной работы профсоюзов, как в Беларуси, не встретишь во многих странах мира.
"Даже наши соседи - Польша, Литва - сегодня имеют только 7-10 % членов профсоюзов от числа трудящихся. Это не полная возможность для коллектива высказать пожелания властям и нанимателям. У нас же это реализовано в полной мере", - подчеркнул Юрий Сенько.
Фото: sb.by