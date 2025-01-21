Председатель Минского городского Совета депутатов проголосовал досрочно

В Минске 21 января открылись участки для досрочного голосования. Прежде чем приступить к работе, комиссии опечатали ящики под наблюдением наблюдателей. Сделать свой выбор в первый день досрочного голосования решают все больше жителей столицы.

Cвой гражданский долг исполнил и председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран на избирательном участке № 28 Фрунзенского района столицы.

Артем Цуран:

"Каждый найдет возможность для себя сделать свой выбор в ходе досрочного голосования или в основной день. Самое главное - осуществить выбор. Далеко не у каждой страны есть право выбора, избрать желаемого президента. А еще главнее - осуществить выбор в спокойной обстановке, которая у нас сейчас в стране".

Татьяна Тихиня, председатель комиссии участка для голосования № 28 Фрунзенского района г. Минска по выборам Президента: "За день уже 2 человека проголосовали впервые, получили памятные подарки. Для людей с ограниченными возможностями установлен пандус, работают волонтеры, которые могут все объяснить".