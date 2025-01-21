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Председатель Минского городского Совета депутатов проголосовал досрочно

В Минске 21 января открылись участки для досрочного голосования. Прежде чем приступить к работе, комиссии опечатали ящики под наблюдением наблюдателей. Сделать свой выбор в первый день досрочного голосования решают все больше жителей столицы.

Cвой гражданский долг исполнил и председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран на избирательном участке № 28 Фрунзенского района столицы.

Артем Цуран:

"Каждый найдет возможность для себя сделать свой выбор в ходе досрочного голосования или в основной день. Самое главное - осуществить выбор. Далеко не у каждой страны есть право выбора, избрать желаемого президента. А еще главнее - осуществить выбор в спокойной обстановке, которая у нас сейчас в стране".

Татьяна Тихиня, председатель комиссии участка для голосования № 28 Фрунзенского района г. Минска по выборам Президента: "За день уже 2 человека проголосовали впервые, получили памятные подарки. Для людей с ограниченными возможностями установлен пандус, работают волонтеры, которые могут все объяснить".

Всего в столице сформирована 701 участковая комиссия, а в списке для голосования числятся почти 1,3 млн жителей. Для удобства граждан на сайте Центральной избирательной комиссии работает сервис по поиску участка для голосования. Указав необходимые сведения, навигация подскажет координаты.

Минсквыборы Президентадосрочное голосованиеАртем Цуран