Председатель Минского городского Совета депутатов проголосовал досрочно

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В Минске 21 января открылись участки для досрочного голосования. Прежде чем приступить к работе, комиссии опечатали ящики под наблюдением наблюдателей. Сделать свой выбор в первый день досрочного голосования решают все больше жителей столицы.
Cвой гражданский долг исполнил и председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран на избирательном участке № 28 Фрунзенского района столицы.
Артем Цуран:
"Каждый найдет возможность для себя сделать свой выбор в ходе досрочного голосования или в основной день. Самое главное - осуществить выбор. Далеко не у каждой страны есть право выбора, избрать желаемого президента. А еще главнее - осуществить выбор в спокойной обстановке, которая у нас сейчас в стране".
Татьяна Тихиня, председатель комиссии участка для голосования № 28 Фрунзенского района г. Минска по выборам Президента: "За день уже 2 человека проголосовали впервые, получили памятные подарки. Для людей с ограниченными возможностями установлен пандус, работают волонтеры, которые могут все объяснить".
Всего в столице сформирована 701 участковая комиссия, а в списке для голосования числятся почти 1,3 млн жителей. Для удобства граждан на сайте Центральной избирательной комиссии работает сервис по поиску участка для голосования. Указав необходимые сведения, навигация подскажет координаты.