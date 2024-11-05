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Председатель ЦИК Беларуси: Наша избирательная система соответствует всем международным стандартам
Автор:Елизавета Синяк
4 декабря - важный день в истории Беларуси. Исполняется 35 лет со дня образования Центризбиркома.
С юбилеем ЦИК поздравил Президент Беларуси, отметив, что благодаря работе этого органа народовластия выборы в Беларуси стали инструментом настоящей демократии.
В столице на нескольких локациях проходят торжественные мероприятия.
К юбилею Центризбиркома торжественные мероприятия начались с Минской городской ратуши. Почетными грамотами ЦИК и благодарностью председателя комитета наградили лучших членов избирательных комиссий, а также представителей предприятий и организаций. Все они внесли значительный вклад в развитие и становление избирательной системы нашей страны.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
"С первого дня образования Центральной избирательной комиссии Белтелерадиокомпания шагает плечом к плечу рядом с ЦИК, и мы прошли все избирательные кампании. Каждые выборы наши недоброжелатели используют для раскачивания ситуации в стране, для того, чтобы сменить государственную систему, чтобы взять, давайте прямо говорить, страну под внешнее управление. И задача Центральной избирательной комиссии, конечно, удержать ситуацию в руках, провести честные, справедливые выборы. Наша задача - об этом рассказать людям и на этапе подготовки, и на этапе самих выборов и подсчета голосов".
"Система избирательная, она, в первую очередь, должна быть направлена на укрепление нашей государственности, суверенитета и способствовать поступательному развитию нашей страны. На мой взгляд, за 35 лет выстроена такая система. Кстати, есть международная оценка и нашего законодательства, и в целом тех избирательных кампаний, которые у нас проходят. Дано заключение, что наша система соответствует всем международным стандартам демократических выборов", - рассказал Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси.
Также в Минске прошла форсайт-сессия среди экспертов Совета при ЦИК Беларуси, где обсудили состояние и перспективы развития отечественной избирательной системы.
А кульминацией всех торжественных мероприятий станет заседание, в рамках которого пройдет церемония награждения нагрудными знаками "Отличие". Это один из официальных геральдических символов ЦИКа, который был учрежден еще в июне 2023 года, и выдается он за многолетнюю эффективную работу по подготовке и проведению выборов и референдумов.
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