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Председателем партии "Белая Русь" избрана Ольга Чемоданова
В Минске состоялся III съезд Белорусской партии "Белая Русь". Делегаты из всех регионов страны собрались в столице, чтобы подвести итоги за прошедший период, а также согласовать планы на перспективу.
По результатам съезда избран Высший политический совет, а также в ходе голосования определили нового председателя партии. Им стала Ольга Чемоданова, прежде занимавшая должность начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии "Белая Русь": "Самое главное - это новые формы работы, которые будут внедряться в деятельности Белорусской партии. Они, в первую очередь, направлены на единение общества, сохранение мира и стабильности в нашей стране, а также на поддержку политики главы государства".
Ольга Чемоданова ориентирует на индивидуальный подход к каждому. Партия - это в первую очередь люди. Планируется усилить работу по развитию кадрового потенциала и сосредоточиться на проектной деятельности.