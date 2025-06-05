Представитель ФСЗН объяснила, как в Беларуси формируется страховой стаж

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Многие белорусы думают о своих будущих пенсионных выплатах заранее. Однако не все знают, что такое страховой стаж и как он формируется, поэтому в "Актуальном интервью" заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси Екатерина Лихачева разъяснила эти понятия.

Екатерина Лихачева:

"По достижении пенсионного возраста, чтобы получить право на трудовую пенсию, недостаточно дойти до возрастных границ (58 лет женщинам и 63 годам мужчине). Необходимо иметь за плечами не менее 20 лет страхового стажа".

Страховой стаж - это период, в который уплачивались взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения.

Эксперт обратила внимание на одну особенность. "Один месяц стажа - это когда взносы уплачены не меньше, чем с суммы минимальной заработной платы (то есть, если заработная плата составила половину минимальной заработной платы, то сформируется не месяц страхового стажа, а только половина)", - сказала она.