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Представитель миссии наблюдателей от СНГ отметил высокий уровень подготовки выборов Президента

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Представитель миссии наблюдателей от СНГ, заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов отметил журналистам высокий уровень подготовки выборов Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Миссия СНГ в своей работе опирается на принцип политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса, внутренние дела государства, опирается на избирательное законодательство Республики Беларусь и также на международную конвенцию в этой сфере, - рассказал Нурлан Сейтимов. - Сегодня первый день досрочного голосования. Были приятно удивлены, что практически ровно в 12:00 первый человек проголосовал".

По его словам, во время мониторинга наблюдатели от СНГ посетили регионы, где ознакомились с организацией подготовки к выборам. "Как и здесь, так и на других участках, где удалось побывать, я могу отметить одну схожую черту - это высокий уровень подготовки выборов", - подчеркнул он.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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