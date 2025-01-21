Представитель миссии наблюдателей от СНГ отметил высокий уровень подготовки выборов Президента

"Миссия СНГ в своей работе опирается на принцип политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса, внутренние дела государства, опирается на избирательное законодательство Республики Беларусь и также на международную конвенцию в этой сфере, - рассказал Нурлан Сейтимов. - Сегодня первый день досрочного голосования. Были приятно удивлены, что практически ровно в 12:00 первый человек проголосовал".

По его словам, во время мониторинга наблюдатели от СНГ посетили регионы, где ознакомились с организацией подготовки к выборам. "Как и здесь, так и на других участках, где удалось побывать, я могу отметить одну схожую черту - это высокий уровень подготовки выборов", - подчеркнул он.