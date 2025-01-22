Представитель старой оппозиции: Запад с помощью санкций проводит политику уничтожения Беларуси

Цель современной белорусской оппозиции - формирование личного рая за счет наших граждан. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Николай Бузин, сообщает БЕЛТА.

Депутат подчеркнул, что это понимает старая белорусская оппозиция, имеющая другой, отличающийся от нашего нынешнего курса, взгляд на развитие страны. В частности, Зенон Позняк, который в недавнем интервью на YouTube заявил, что необходимо "вступать в переговоры" и добиваться снятия санкций с Беларуси, в первую очередь с "Белавиа". Позняк считает, что нынешняя оппозиция своими действиями лишь вредит белорусскому народу. По его словам, Евросоюз путем экономических санкций проводит последовательную политику уничтожения Беларуси, а "все эти господа шольцы и другие" прекрасно понимают, что делают, и поддержку им оказывают офисы так называемой современной оппозиции. "Кого вы душите? Свое государство, свой народ!" - рассуждает Позняк.

Николай Бузин в этой связи заметил: "Лидеры старой белорусской оппозиции более адекватно воспринимают современную политическую действительность, чем те, кто сегодня пытается из-за границы диктовать нам, как жить дальше. Санкции против собственного народа, борьба за гранты - это путь в никуда, который не может себе позволить ни один адекватный политик. Политика не может идти вразрез с интересами народа. Именно народ решает, какая власть его устраивает и каких лидеров он выбирает. Это понимает даже Зенон Позняк. Но этого не понимают те люди, которые сегодня пытаются говорить от имени белорусского народа".