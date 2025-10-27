Представитель Ватикана: Политика изоляции стран и народов является самоубийственной

Клаудио Гуджеротти news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50d2cbc-8623-4c13-90fd-b3ff492d86dd/conversions/69265ab1-4df0-4369-b205-d0393933d1b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50d2cbc-8623-4c13-90fd-b3ff492d86dd/conversions/69265ab1-4df0-4369-b205-d0393933d1b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50d2cbc-8623-4c13-90fd-b3ff492d86dd/conversions/69265ab1-4df0-4369-b205-d0393933d1b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50d2cbc-8623-4c13-90fd-b3ff492d86dd/conversions/69265ab1-4df0-4369-b205-d0393933d1b5-xl-___webp_1920.webp 1920w Клаудио Гуджеротти

Политика изоляции стран и народов является самоубийственной и не способствует урегулированию конфликтов. Об этом заявил журналистам префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардинал Клаудио Гуджеротти после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА.

"Для нас неприемлема изоляция - изолировать народы, страны. Это политика, которая на самом деле приносит только вред. Это самоубийственная политика. Все народы доброй воли должны работать вместе, сотрудничать, чтобы завершить войну, - сказал представитель Ватикана. - Для нас очень фундаментальным является дать каждому народу, стране права. Каждый народ важен. Народы нужно поддерживать, чтобы они развивались".

Клаудио Гуджеротти отметил, что в дни посещения Беларуси видит очень много молодых людей, которые смотрят на мир позитивно и с радостью. "Этот потенциал нельзя отбросить. Это большой дар", - подчеркнул он.

Представитель Ватикана рассказал, что католическая церковь имеет хорошие отношения с православной, есть в том числе темы, по которым стороны сотрудничают. "Мы ищем возможности, чтобы вместе каким-то образом решить проблемную, драматическую ситуацию в Украине, которую имеют православные, - привел пример Клаудио Гуджеротти. - Делаем все возможные шаги, чтобы не было политики разделения. Но наоборот - сотрудничество, чтобы настали объединение и мир".

Представитель Ватикана отметил, что Президент Беларуси чувствует проблему безопасности в регионе, но эта проблема сейчас существует для всех стран в мире. "Мы думаем, что как раз для решения этих проблем с безопасностью надо стремиться к тому, что объединяет, и начать конкретные шаги. Никогда нет вечных врагов. И мы должны приложить все усилия, чтобы это время, когда есть вражда и конфликты, было сокращено и ушло. Проект Бога - это мир, благополучие и красота. Все, что мы делаем, чтобы достигнуть этого, Богу нравится", - подчеркнул Клаудио Гуджеротти.

Говоря на тему санкций, он констатировал, что их влияние чаще всего ощущают на себе простые люди, будь то в плане роста цен на те или иные товары или сложности путешествовать в определенные страны. "Это не способствует ни диалогу, ни развитию", - уверен представитель Ватикана.