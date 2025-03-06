Представители БРСМ в преддверии 8 Марта поздравляли ветеранов

В преддверии 8 Марта женщины уже принимают поздравления от своих коллег. А у молодого поколения - особая задача - уделить внимание женщинам-ветеранам. Представители Союза молодежи с цветами и подарками посетили Лилию Зимовскую.

Блокадница Ленинграда 23 февраля отпраздновала 90-летний юбилей. В свой возраст она не верит и не чувствует его, а о войне вспоминает со слезами на глазах. Повториться такое больше не должно.

"С каждым годом ветеранов становится все меньше, и наша главная задача, чтобы ветераны могли рассказать о тех страшных исторических событиях, чтобы наша молодежь не только из учебников и фильмов это узнавала, но и из первых уст. Сегодня мы обращаем внимание, что молодежь сама проявляет инициативу в посещении ветеранов, - отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.