Представители различных конфессий Беларуси возложили цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Не только священнослужитель, но и каждый белорус должен донести до молодого поколения сокровенные мечты наших предков о жизни в мире и согласии. Таким мнением поделился муфтий Беларуси Абу-Бекир Шабанович.

Единство общества в сохранении исторической памяти продемонстрировали представители 16 конфессий и религиозных объединений - они возложили цветы к обелиску на площади Победы.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

"В годы той страшной войны Беларусь освобождали представители более 70 национальностей, а в окопах были люди разных вероисповеданий. Плечом к плечу они боролись с ненавистным врагом, поэтому память об этих героях священна".

Первый заместитель епископа Объединенной Церкви ХВЕ в Беларуси Сергей Поднюк отметил, что люди помнят то, что сделали их предки, поэтому вспоминают о тех трудных временах, которые пришлось пройти стране во время Великой Отечественной войны. Народ ценит то, что они противостояли нашествию нацизма. Сегодня то, что имеем, это все благодаря подвигу тех людей.