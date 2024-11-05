"Хотел бы в первую очередь произнести слова благодарности в адрес Президента Беларуси за постоянную поддержку проекта Белорусской АЭС. Его строгий спрос и отеческая забота позволили нам в кратчайшие сроки построить на белорусской земле самую современную, самую безопасную и самую красивую атомную электростанцию на планете. Беларусь сделала решительный шаг в мировую атомную семью, в семью мирного атома. На сегодня уже около 40 % электроэнергии в стране вырабатывается за счет атомных источников энергии. Беларусь вошла в элиту мировой атомной энергетики. Спасибо правительству, всем коллегам за то, что изо дня в день в течение 12 лет мы шли к этой победе вместе. Мы не просто строили станцию - мы делились своими знаниями, технологиями, и сейчас большое количество белорусских предприятий и специалистов стали непосредственными участниками реализации зарубежных проектов "Росатома", - отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.