Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды за вклад в реализацию проекта по строительству БелАЭС, пишет БЕЛТА.
Орденом Почета награждены Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Борис Грызлов, первый заместитель генерального директора - главный инженер РУП "Белорусская атомная электростанция" Анатолий Бондарь. Этой же наградой отмечены заслуги первого заместителя генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Александра Локшина, вице-президента - директора проекта по строительству атомной электростанции "Пакш" акционерного общества "Атомстройэкспорт" Виталия Полянина и первого заместителя генерального директора по атомной энергетике государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - президента акционерного общества "Атомстройэкспорт" Андрея Петрова.
Медалью "За трудовые заслуги" награжден заместитель главного инженера по подготовке персонала - начальник учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС с 2017 по 2022 год Владимир Горин.
Благодарности Президента удостоены первый вице-президент по строительству акционерного общества "Атомстройэкспорт" Алексей Жуков, заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) Алексей Ферапонтов, вице-президент АО "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" Алексей Кононенко, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти АО "Атомстройэкспорт" Анатолий Стародубец.
"Хотел бы в первую очередь произнести слова благодарности в адрес Президента Беларуси за постоянную поддержку проекта Белорусской АЭС. Его строгий спрос и отеческая забота позволили нам в кратчайшие сроки построить на белорусской земле самую современную, самую безопасную и самую красивую атомную электростанцию на планете. Беларусь сделала решительный шаг в мировую атомную семью, в семью мирного атома. На сегодня уже около 40 % электроэнергии в стране вырабатывается за счет атомных источников энергии. Беларусь вошла в элиту мировой атомной энергетики. Спасибо правительству, всем коллегам за то, что изо дня в день в течение 12 лет мы шли к этой победе вместе. Мы не просто строили станцию - мы делились своими знаниями, технологиями, и сейчас большое количество белорусских предприятий и специалистов стали непосредственными участниками реализации зарубежных проектов "Росатома", - отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.