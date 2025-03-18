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Премьера фильма "Чужое небо" - истории уехавших белорусов после 2020 года за рубеж
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42025-03-18T14:44:54.000000Z00
Основано на реальных событиях. 18 марта - премьера фильма Белтелерадиокомпании "Чужое небо". Это истории белорусов, которые по разным причинам оказались за рубежом после событий 2020 года.
С чем им пришлось столкнуться в эмиграции? Быт, работа, семейная жизнь, медицинское обслуживание, банально еда. Важная особенность: весь фильм - это только высказывания самих героев. Они сами говорят правду о себе, рассуждают о самом личном и интимном. Многие из них до сих пор находятся за рубежом. Но мы все покажем. И тех, кто нашел путь домой. Смотрите после "Панорамы" на "Беларусь 1".