Премьера фильма "Чужое небо" - истории уехавших белорусов после 2020 года за рубеж

С чем им пришлось столкнуться в эмиграции? Быт, работа, семейная жизнь, медицинское обслуживание, банально еда. Важная особенность: весь фильм - это только высказывания самих героев. Они сами говорят правду о себе, рассуждают о самом личном и интимном. Многие из них до сих пор находятся за рубежом. Но мы все покажем. И тех, кто нашел путь домой. Смотрите после "Панорамы" на "Беларусь 1".