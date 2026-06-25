Преподаватели и выпускники отмечены госнаградами: будущее Беларуси в надежных руках

В этом году молодыми специалистами с высшим образованием в Беларуси стали более 45 тыс. выпускников.

Это наш интеллектуальный фундамент, двигатель технологического прогресса, а значит, и экономики в целом. Инвестиции в образование молодежи самые выгодные, ведь это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет страны. Об этом 25 июня говорил премьер Александр Турчин, вручая по поручению Президента госнаграды педагогам, студентам и курсантам.

Анна Мацкевич, замдекана факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0e8bed-fc3e-4c72-8f8c-5b8d0ef58ed8/conversions/1d7863e9-49a8-4385-a926-8bc809d214c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0e8bed-fc3e-4c72-8f8c-5b8d0ef58ed8/conversions/1d7863e9-49a8-4385-a926-8bc809d214c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0e8bed-fc3e-4c72-8f8c-5b8d0ef58ed8/conversions/1d7863e9-49a8-4385-a926-8bc809d214c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0e8bed-fc3e-4c72-8f8c-5b8d0ef58ed8/conversions/1d7863e9-49a8-4385-a926-8bc809d214c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Мацкевич, замдекана факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

"Настоящий педагог, конечно, должен любить то, что он делает, отдавать себя полностью своему делу и получать взамен не только награды, но и видеть, как получают награды его студенты".

"За весь период обучения старалась проявлять себя в различных сферах деятельности, писала научные работы, участвовала в конференциях, в каких-то выставках. Также спортивная жизнь университета не прошла мимо меня. Я являлась членом спортклуба университета, выступала в различных соревнованиях. Также за период обучения мне удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта по военно-прикладному многоборью", - рассказала о себе выпускница Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы Виктория Еремина.

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"Очень активно принимаю участие в различных концертных мероприятиях города и страны в целом. В свое время было очень много республиканских и международных конкурсов за спиной", - не без гордости сообщил выпускник Белорусской государственной академии музыки Илья Берников.

Анастасия Смольникова, студентка Белорусского государственного педуниверситета имени Максима Танка:

"Когда я училась на первом курсе, я только могла мечтать о такой награде. Но я очень долго и упорно работала, хорошо училась. У меня 4 президентские стипендии. Средний балл 10.0, поэтому сегодня я нахожусь здесь. И получать эту награду - это действительно гордость моей семьи и моя личная гордость, гордость моего университета".

"Я такой человек, который пытается мотивировать других людей делать. И важно действительно двигаться, - считает студент Полоцкого госуниверситета имени Е. Полоцкой Владислав Прозоров. - И вот мы двигаемся и получаем заслуженную награду, за что спасибо надо сказать нашему главе государства и нашей стране в целом за такие возможности, которые действительно предоставляются студентам и не только".