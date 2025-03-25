Преступления против государства. Трем жителям Минска предъявлено обвинение - СК

УСК по городу Минску окончено предварительное расследование по уголовному делу об измене государству в отношении ряда лиц, которые во вред национальной безопасности передавали фондам и некоммерческим организациям, действовавшим под патронажем спецслужб иностранных государств, материалы о состоянии дел в различных сферах жизни Республики Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Согласно материалам уголовного дела, 42-летний житель столицы за материальное вознаграждение подготовил для одной из таких организаций, в том числе для размещения в интернете, исследование, содержащее заведомо ложные сведения о принимаемых в стране мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Данный социологический анализ якобы составлялся возглавляемой им компанией, не имевшей аккредитацию для изучения указанных вопросов. При этом обвиняемый фактически не проводил аналитическую работу, а на основании отдельных сведений из открытых источников подготовил ангажированные и отвечающие запросам "заказчика" результаты.

Стоит отметить, что помимо совершения преступления против государства, преследуя цель снижения финансовой нагрузки и получения необоснованных преимуществ в виде неполной уплаты обязательных страховых взносов, мужчина разработал и внедрил преступную схему подмены трудовых отношений. Руководитель предложил подчиненным оформить свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом продолжать исполнять свои трудовые обязанности. Такой алгоритм действий был выгоден ему, поскольку работа с ИП автоматически освобождала организацию от обязательных выплат.

Следователи установили, что причиненный государству ущерб превысил Br186 тыс. На данный момент он возмещен в полном размере.

Кроме того, две минчанки 37 и 43 лет за вознаграждение проводили социологическое исследование, якобы касающееся наличия предпочтений среди граждан в развитии страны посредством интеграции со странами Европейского союза. При этом организация, от имени которой предоставляли данные женщины, не аккредитована Комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси на проведение опросов социального мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране.

Для достижения желаемого результата жительницы столицы использовали для проведения исследований фокус-группы из числа лиц, имеющих, как правило, заведомо негативное отношение к существующей в государстве политической системе и конституционному строю. Данные материалы в последующем размещались в интернете и использовались недружественными странами.