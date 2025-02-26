Преступность, комиссия по возвращению беглых - Генпрокуратура Беларуси отчиталась о своей работе

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Беларусь была и остается безопасной республикой. Это подтверждает и статистика. На сегодня в стране самый низкий уровень преступности за всю суверенную историю. Например, только за 2024 год уровень преступлений снизился на 14 %.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания в деталях отчитался о работе ведомства, уровне преступности, новых инициативах по поддержанию законности и порядка.

Также были озвучены и актуальные задачи на 2025 год. Например, вызывает настороженность рост преступности среди несовершеннолетних. В прошлом году увеличилось количество детей, которые погибли от разных внешних причин - в ведомстве фокусируют на этом внимание. Держать руку на пульсе будут и в вопросе кибербезопасности. Увы, на фоне общего падения киберпреступления статистикой не радуют.

Андрей Швед news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e143b566-ad0c-48d1-9d43-4ecaf50ddf73/conversions/d7c82e06-8107-4dee-a435-84af354a4c77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e143b566-ad0c-48d1-9d43-4ecaf50ddf73/conversions/d7c82e06-8107-4dee-a435-84af354a4c77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e143b566-ad0c-48d1-9d43-4ecaf50ddf73/conversions/d7c82e06-8107-4dee-a435-84af354a4c77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e143b566-ad0c-48d1-9d43-4ecaf50ddf73/conversions/d7c82e06-8107-4dee-a435-84af354a4c77-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Швед:

"К большому сожалению, несмотря на принимаемые меры, в целом это мировая тенденция - идет рост числа этих преступлений. Как и ранее, обманывают людей, вовлекают в различные схемы. И нам всем надо вместе в этом году сконцентрировать усилия, во-первых, на профилактике этого вида преступлений: шире говорить об этом в средствах массовой информации, любыми доступными формами, методами достучаться до каждого. Говорить, что ни в коем случае нельзя вступать в разговоры с незнакомыми людьми, отдавать свои деньги кому попало. Думайте, прежде чем что-то делать и с кем-то общаться".

"Официальные органы власти никогда по мессенджерам, по мобильной связи какие-то вопросы не решают. Если возникли сомнения, звоните в оперативную службу органов внутренних дел", - обозначил генпрокурор.

Также продолжится работа по предотвращению коррупционных схем. В прошлом году было зафиксировано более 1 тыс. таких случаев. А в преддверии старта аграрного сезона АПК также будет на особом контроле.

Что касается комиссии по возвращению на родину уехавших граждан, по данным Генпрокуратуры, рассмотрено 241 заявление, по 30 из них вынесен положительный вердикт. Уже два десятка человек вернулись в Беларусь. Работа комиссии будет продолжена.