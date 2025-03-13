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Презентация книги "Наш Президент" состоялась в НАН Беларуси

Презентация книги "Наш Президент" состоялась в Национальной академии наук Беларуси. Ровно за два месяца с момента выпуска издание стало настоящим бестселлером.

Книга выполнена в формате документально-биографического очерка и включает в себя различные документы, связанные с деятельностью главы государства и его жизненным путем.

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Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси: "Встреча с белорусскими учеными поразительна. Она во многом дополняет наши мысли, которые вкладывали в книгу. Сегодня мы рассуждали не столько о ней, сколько вообще о личности Президента, о его значении для белорусского общества, для самых разных социальных групп населения".

Отдельное внимание белорусских ученых было уделено вопросам развития отечественной науки и роли Президента в сохранении научных белорусских школ.

В обсуждении книги участвовали руководители научных организаций НАН Беларуси, ученые-гуманитарии. Так, было высказано предложение о создании трилогии книг о главе белорусского государства.

Наш Президенткнига