Президент Беларуси принял с докладом главу МИД

Это и Крутого, и твоя задача. Я ведь пообещал, что мы серьезно вникнем в структуру и численное штатное расписание нашей Евразийской комиссии для того, чтобы определиться, наконец, по зарплате и так далее. Это же будет лакмусовая бумажка для нас. Поэтому надо вникнуть, если что, посоветоваться с Мясниковичем. У него знаний гораздо больше, чем у всех нас тут в Беларуси, чтобы ошибок не наделать, когда будем вносить предложения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь