3.62 BYN
3.12 BYN
3.40 BYN
Президент Беларуси принял с докладом главу МИД
Александр Лукашенко намерен посетить ряд азиатских стран. О проработке и графике визитов Президенту доложил глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. На встрече затронули и другие вопросы по линии МИД. Минск сейчас председательствует в ЕАЭС, впереди заседание Высшего евразийского экономического совета. И нужно определиться со сроками проведения саммита и предложениями Беларуси по работе ЕЭК.
У нас Евразийский экономический совет. Когда, что, как? И так далее.
В 2025 году мы председательствуем в этом интеграционном объединении, Минск готовится принимать саммит ЕАЭС.
Это и Крутого, и твоя задача. Я ведь пообещал, что мы серьезно вникнем в структуру и численное штатное расписание нашей Евразийской комиссии для того, чтобы определиться, наконец, по зарплате и так далее. Это же будет лакмусовая бумажка для нас. Поэтому надо вникнуть, если что, посоветоваться с Мясниковичем. У него знаний гораздо больше, чем у всех нас тут в Беларуси, чтобы ошибок не наделать, когда будем вносить предложения.
В целом это поручение - четкий план сотрудничества по итогам переговоров на высшем уровне - актуально для всех стран-партнеров. Предстоит серьезный анализ с дипломатами результатов внешнеэкономической деятельности. Такой разговор пройдет немного позже. Продвижение белорусского экспорта для наших послов - вопрос номер один.
Мы очень ответственно готовимся к подготовке этого мероприятия. Для того чтобы не только дать принципиальную оценку деятельности руководителей всех наших загранучреждений, это, кстати, очень важно, но не это главное, а для того, чтобы критически с участием высших должностных лиц нашего государства, руководителей отраслевых министерств, ведомств, конкретных крупных предприятий критически посмотреть на вопрос, что же нам мешает для дальнейшего развития экспортно-импортных операций с нашими партнерами.
Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что МИД сейчас занимается и подготовкой визитов высоких гостей в нашу страну. В Минске ждут премьер-министра Пакистана, Президента Гвинеи-Бисау, генерального секретаря Компартии Вьетнама.