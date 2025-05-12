Президент Зимбабве Мнангагва 12 мая посетит в Бресте "Савушкин продукт"

"Наращивать сотрудничество со странами Африканского континента подсказывает сам здравый смысл, потому что за ними будущее. Это регион, который очень интенсивно развивается во всех отношениях: не только добычи полезных ископаемых, как принято считать, но и в плане развития сельского хозяйства, промышленности. Безусловно, очень важно и позитивно, что наша страна вовремя сориентировалась и приняла меры по открытию для нас этого региона. Мы подходим очень честно к сотрудничеству", - сказал помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.