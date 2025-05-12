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Президент Зимбабве Мнангагва 12 мая посетит в Бресте "Савушкин продукт"
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл с рабочим визитом в Брест. В аэропорту его приветствовали председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик и председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, сообщает БЕЛТА.
В Брестском регионе Эммерсон Мнангагва помимо того, что проведет переговоры, посетит некоторые объекты, в частности предприятие "Савушкин продукт".
"Наращивать сотрудничество со странами Африканского континента подсказывает сам здравый смысл, потому что за ними будущее. Это регион, который очень интенсивно развивается во всех отношениях: не только добычи полезных ископаемых, как принято считать, но и в плане развития сельского хозяйства, промышленности. Безусловно, очень важно и позитивно, что наша страна вовремя сориентировалась и приняла меры по открытию для нас этого региона. Мы подходим очень честно к сотрудничеству", - сказал помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.
Он подчеркнул, что Брестская область заинтересована в развитии отношений с Зимбабве. "Это интересно и для наших партнеров, в том числе с учетом сегодняшнего визита. Брестчине есть что предложить. Безусловно, это будет выгодно как для брестчан, так и для жителей Зимбабве", - убежден помощник главы государства.