Придет ли тепло в Беларусь - Рябов рассказал о погоде на неделю с 28 апреля по 4 мая

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на следующей неделе - с 28 апреля по 4 мая, сообщает БЕЛТА.

Апрель продолжает удивлять своим непостоянством в погоде, колеблясь между жарой и холодом. После летнего тепла, которое наблюдалось в последние выходные, холодный воздух с северных широт вновь принес похолодание. К заключительным дням апреля тепло начнет возвращаться. Тем не менее аномального повышения температуры, как на прошлой неделе, ожидать не стоит. Преобладающей будет умеренно теплая погода с кратковременными дождями. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели на погоду будут влиять фронты высокого атмосферного давления. В ночные и утренние часы существует высокая вероятность заморозков. Днем в понедельник погода начнет постепенно улучшаться: вероятность осадков будет небольшой, а температура поднимется до 12-15 градусов тепла. Во вторник с небольшими дождями ожидается температура от плюс 10 до плюс 16 градусов, влажность воздуха достигнет 70 %, ветер будет умеренным и западным.

В середине недели метеоусловия будут определяться малоактивными атмосферными фронтами с запада Европы. Преобладает облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут локальные кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западным и умеренным, влажность достигнет 80 %. Ночью в среду температура составит от 3 до 8 градусов тепла, а днем - от 12 до 18 градусов выше нуля.

Предварительно в первых числах мая погодные условия будут формироваться новыми атмосферными фронтами с северо-запада Европы. В большинстве районов ожидаются дожди различной интенсивности, а ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, умеренный, влажность до 80 %. Ночью температура составит от 3 до 8 градусов со знаком плюс, а днем в четверг - от 6 до 13 по западу; в пятницу температура будет варьироваться от 7 градусов тепла в Витебске до 15 градусов в Бресте.