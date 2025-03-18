3.62 BYN
3.12 BYN
3.40 BYN
Придыбайло: Для меня ценно, что Александр Лукашенко никогда не "переобувался"
Еще 35 лет назад Александр Лукашенко отличался своей собственной позицией, и до сих пор весь мир наблюдает за его высказываниями и обращениями. Таким мнением поделился специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.
За 35-летнюю блестящую политическую карьеру Александра Лукашенко произошло много событий. Но для меня ценно, что он, если говорить таким простым языком, никогда не "переобувался".
Как отметил эксперт, если открыть газету "Советская Белоруссия" от 1990 года и почитать, что писали о Лукашенко, то его характеризовали как человека, не приемлющего коалиций. Он говорит то, что считает нужным, всегда называет вещи своими именами.
"И мы это видели на протяжении длинной и яркой политической карьеры в будущем, когда он стал Президентом Беларуси. Он уже тогда отличался харизмой, и даже сейчас можно наблюдать, как весь мир смотрит его обращения и заявления на пресс-конференциях", - заключил Константин Придыбайло.