Придыбайло: Для меня ценно, что Александр Лукашенко никогда не "переобувался"

Еще 35 лет назад Александр Лукашенко отличался своей собственной позицией, и до сих пор весь мир наблюдает за его высказываниями и обращениями. Таким мнением поделился специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.

За 35-летнюю блестящую политическую карьеру Александра Лукашенко произошло много событий. Но для меня ценно, что он, если говорить таким простым языком, никогда не "переобувался". Константин Придыбайло

Как отметил эксперт, если открыть газету "Советская Белоруссия" от 1990 года и почитать, что писали о Лукашенко, то его характеризовали как человека, не приемлющего коалиций. Он говорит то, что считает нужным, всегда называет вещи своими именами.