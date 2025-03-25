Придыбайло: Лукашенко понимает и видит будущее Беларуси

На торжественное мероприятие по случаю инаугурации Президента Беларуси Александра Лукашенко было приглашено около 1100 человек. Корреспондент РТ Константин Придыбайло после данного события поделился впечатлениями в студии "Первого информационного".

По его словам, то, что инаугурация произошла именно в этот день, 25 марта, достаточно символично.

Александр Лукашенко пришел к власти в первый раз в 1994 году. Через год он сменил символы на истинные белорусские. И на протяжении 35 лет Президент действительно показывал, что народ сделал истинный выбор.

Константин Придыбайло:

"Будущее Беларуси спокойное, уверенное, с понятными партнерами. Здесь мы видим 35 лет планомерной работы. К чему пришли? Ядерная страна, ядерное оружие стоит, которое обеспечивает безопасность. Беларусь, партнер Российской Федерации, которая закрыла своим оружием территорию Республики Беларусь. Атомная электростанция, на строительстве которой настоял Александр Григорьевич".

По мнению корреспондента, Александр Лукашенко заслужил доверие народа, потому что то, что обещает Президент, он всегда выполняет.