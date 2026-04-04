Придыбайло о блокировке белорусских каналов: YouTube нарушает права человека
Действия платформы YouTube свидетельствуют о дискриминации, встает вопрос о соблюдении базовых прав пользователей в цифровом пространстве, считает специальный корреспондент российского телеканала RT Константин Придыбайло.
"YouTube, заблокировав белорусские каналы, белорусские ресурсы, белорусских креаторов, как они говорят, они считают, они откровенно показывают, что белорусы второй сорт, что вы недостойны быть на этой платформе. А вот какие-нибудь американцы более достойны, вот посмотрите, какие-нибудь радикально настроенные неонацисты-украинцы более достойны, нежели вы, белорусы или чуть ранее пострадало огромное количество россиян. Поэтому налицо абсолютно экстремизм, налицо абсолютно нарушение всех прав человека, о которых нам постоянно говорили, включая сам YouTube и те ролики, которые там публиковались", - отметил Константин Придыбайло.