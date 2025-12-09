"Зеленский заигрался во внутреннюю игру престолов, что забыл о Трампе, точнее о мирном предложении, которое Трамп предоставил. Он его даже не почитал, чем вывел из себя президента Соединенных Штатов Америки. Вообще здесь понятно, что Зеленский сейчас играет за команду этих еврорадикалов, которые готовы продолжать воевать руками украинцев с Россией до последнего украинца, - отметил Константин Придыбайло - специальный корреспондент телеканала RT. - Трампу хочется наконец-то навести порядок в Европе и прослыть тем самым миротворцем и получить Нобелевскую премию мира, о которой он давно мечтает. Но Зеленский ему это не дает. Вопрос теперь, сколько времени отведено самому Зеленскому в нервной системе Дональда Трампа. Мы понимаем, что Трамп не церемонится с врагами, он их сливает, увольняет и так далее. Я думаю, что совсем скоро, возможно, на Зеленского будет такое давление, что ему самому придется уйти в отставку".