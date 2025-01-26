Придыбайло: За 4,5 года белорусы из 1-го класса политической науки шагнули в класс 10-й

На досрочном голосовании на выборах Президента Беларуси явка составила 42 %. Это, кстати, самая высокая цифра за историю всех выборов в Беларуси. С чем связана такая политическая активность у белорусов? Мнением поделился специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло:

"У белорусов включилось обостренное чувство ответственности за свой голос и страну. Это то, что 4,5 года назад обсуждалось в эфирах, почему произошло то, что произошло. А все потому, что люди меньше чем 30 лет жили и не голосовали. Они думали, что все равно исход понятен. Все хорошо, поэтому зачем мне идти что-то менять".

По словам спецкора, когда включилось активное меньшинство, которое накачали посредством медиа, когда людей спровоцировали, и, как сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, чуть не произошло самоубийство страны. "Нужно дать госнаграды тем, кто принял участие в политвоспитании белорусов. За 4,5 года белорусский народ из первого класса политической науки шагнул, как минимум, в класс в десятый", - констатировал он.

Теперь белорусы понимают все, разбираются в фейках, читают программы, задают вопросы, почему у одного кандидата задача стоит национализировать, а у другого - все распродать.