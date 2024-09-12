ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прием граждан: в Минске 9 октября проходит единый день депутата

В Минске 9 октября проходит единый день депутата. Жители города с 8:00 до 20:00 могут прийти на прием к народным избранникам Минского горсовета.

Депутаты примут минчан в каждой районной администрации города. Такая форма взаимодействия - возможность решить бытовые, коммунальные проблемы или озвучить инициативу по улучшению инфраструктуры города.

Обратиться можно в любое подразделение вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.

Минскприем граждан

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все