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Прием граждан: в Минске 9 октября проходит единый день депутата
В Минске 9 октября проходит единый день депутата. Жители города с 8:00 до 20:00 могут прийти на прием к народным избранникам Минского горсовета.
Депутаты примут минчан в каждой районной администрации города. Такая форма взаимодействия - возможность решить бытовые, коммунальные проблемы или озвучить инициативу по улучшению инфраструктуры города.
Обратиться можно в любое подразделение вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.
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