Приглашение Беларуси в Совет мира говорит о признании миротворческой роли нашего государства

Беларусь приняла приглашение стать участником новой международной организации - Совета мира, инициатором создания которой выступил Дональд Трамп. Это решение связано с признанием миротворческой роли Минска на международной арене и открывает для страны новую дипломатическую площадку. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Большую роль здесь играет миротворческая позиция Александра Григорьевича Лукашенко. Его миротворческие инициативы о прекращении и предупреждении вооруженных конфликтов показывают, что наша позиция твердо и уверенно реализует миролюбивый курс", - заявил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко. Он подчеркнул, что приглашение нашей страны стать участниками Совета мира свидетельствует о признании политической значимости нашей страны в системе международных связей.

Изначально идея Трампа была сфокусирована на урегулировании ситуации в секторе Газа, но затем была расширена. "Первоначально задумка была создать специальный совет, который займется постконфликтным урегулированием ситуации на Ближнем Востоке. Но, тем не менее, идея о том, что этот Совет мира будет заниматься по-прежнему урегулированием конфликта в Газе, сохранилась", - пояснил эксперт.

По его словам, приглашения получили порядка 50-60 государств, в основном европейских и ближневосточных: "Американцы все настоятельно взвесили. И, как мы видим, эта идея сегодня находит все больше и больше сторонников". Однако есть и противники, особенно среди европейцев, "которые боятся дополнительного усиления американского влияния через этот инструмент".

Эксперт отметил, что, несмотря на нестандартную риторику Трампа, суть американской внешней политики не изменилась: "Я не вижу каких-либо серьезных изменений в целом в исторической парадигме внешнеполитических отношений Соединенных Штатов Америки. Это касается и приобретения новых территорий, и военных операций по смещению политических режимов".