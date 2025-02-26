"Приготовьтесь быть шокированы" - так блогер Науфал анонсировал интервью с Лукашенко

Буквально только что появился его пост в социальных сетях, где он объявил, что его интервью с Президентом Александром Лукашенко будет опубликовано в сети Х во вторник, 4 марта. Марио подписал свой тизер так: "Мне выпала честь поговорить с могущественным и кулуарным мировым лидером…".