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"Приготовьтесь быть шокированы" - так блогер Науфал анонсировал интервью с Лукашенко

"Приготовьтесь быть шокированы" - так подписал анонс интервью с белорусским лидером американский блогер и бизнесмен Марио Науфал.

Буквально только что появился его пост в социальных сетях, где он объявил, что его интервью с Президентом Александром Лукашенко будет опубликовано в сети Х во вторник, 4 марта. Марио подписал свой тизер так: "Мне выпала честь поговорить с могущественным и кулуарным мировым лидером…".

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