Приходят целыми семьями: на площади Победы проходит возложение цветов

Особая атмосфера царит 3 Июля во всех уголках Беларуси. Люди идут к монументам, чтобы возложить цветы в память о героях, павших за освобождение нашей страны.

На площади Победы в белорусской столице, как всегда, оживленно. Минчане и гости города идут к обелиску, чтобы поклониться павшим героям. 3 июля 1944 года - день освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, день, когда начался отсчет суверенной истории. Эта дата стала исторически значимой и символом мира и свободы, за которую Беларусь заплатила самую высокую цену.

Наша святая обязанность - чтить, помнить подвиг победителей и передавать будущим поколениям память, которая не подвластна времени. Возложить цветы и поклониться памяти героев минчане приходят целыми семьями, у некоторых в руках портреты. Уже возложили цветы председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

На церемонии присутствовали представители силового блока, госорганов, активисты, артисты, спортсмены и молодежь. Новое поколение принимает эстафету памяти.

В центре Минска, на площади Победы, звучат мотивы, знакомые многим белорусам - песни военных лет, которые создают особую атмосферу праздника и гордости за прошлое. Несет службу и рота почетного караула.