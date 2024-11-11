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Приметы и поверья на 31 декабря: что нельзя делать в последний день года
31 декабря по народному календарю отмечают Меланьин день. На Руси к этому сроку зима уже прочно установилась, а люди подводили итоги сельскохозяйственного года, проверяли состояние запасов, инструменты и утварь, пишет портал "Мир".
Также верили, что в этот день зима отпускает на волю всю нечисть, которая и днем и ночью свободно разгуливает по земле. Православные в этот день вспоминают святую Меланию Римляныню.
31 декабря гадали о судьбе. Для этого нужно было лечь на место, на котором молотят хлеб, и прислушаться: стук - к смерти, звон - к свадьбе, молотьба - к богатству. Предки с трепетом и уважением относились к природе. Изначально они считали кощунством срубать елку для новогодних забав, но постепенно эта традиция прочно вошла в жизнь.
На Меланьин день не стоит оставлять без внимания мелкие неисправности в инструментах или хозяйственных постройках. Также не стоит откладывать на потом проверку состояния скота и его кормов. Нельзя ругаться за праздничным столом - случится несчастье. Нельзя оставлять молоко в открытой посуде - туда заберутся злые духи. Не нужно ножи без присмотра оставлять на столе - нечисть начнет баловаться, а там и до несчастья может дойти. Девушкам не рекомендуется стричься - волосы в следующем году могут поредеть или вовсе выпасть. Очень важно не говорить негативные слова как в адрес наступающего года, так и уходящего.
В новый год стоит отправиться без долгов как финансовых, так и моральных. Верните одолженные средства или попросите прощения и примиритесь с тем, с кем поссорились раньше. Если загадали желание в эту ночь, то нельзя рассказывать никому о том, что загадали, чтобы желание исполнилось.
Согласно приметам, кошка спокойна и довольна - год будет удачным. Если кошка залезла на колени к кому-либо из домочадцев, его ждут удача и успех. Снег падает большими хлопьями - ждите потепления. Очень сильный мороз - осадков не будет. Ворон кричит двумя разными голосами - к перемене погоды. Западный или юго-западный ветер - будет оттепель. В поле очень мало снега - к неурожаю.
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