Приметы и поверья на 31 декабря: что нельзя делать в последний день года

31 декабря по народному календарю отмечают Меланьин день. На Руси к этому сроку зима уже прочно установилась, а люди подводили итоги сельскохозяйственного года, проверяли состояние запасов, инструменты и утварь, пишет портал "Мир".

Также верили, что в этот день зима отпускает на волю всю нечисть, которая и днем и ночью свободно разгуливает по земле. Православные в этот день вспоминают святую Меланию Римляныню.

31 декабря гадали о судьбе. Для этого нужно было лечь на место, на котором молотят хлеб, и прислушаться: стук - к смерти, звон - к свадьбе, молотьба - к богатству. Предки с трепетом и уважением относились к природе. Изначально они считали кощунством срубать елку для новогодних забав, но постепенно эта традиция прочно вошла в жизнь.

На Меланьин день не стоит оставлять без внимания мелкие неисправности в инструментах или хозяйственных постройках. Также не стоит откладывать на потом проверку состояния скота и его кормов. Нельзя ругаться за праздничным столом - случится несчастье. Нельзя оставлять молоко в открытой посуде - туда заберутся злые духи. Не нужно ножи без присмотра оставлять на столе - нечисть начнет баловаться, а там и до несчастья может дойти. Девушкам не рекомендуется стричься - волосы в следующем году могут поредеть или вовсе выпасть. Очень важно не говорить негативные слова как в адрес наступающего года, так и уходящего.

В новый год стоит отправиться без долгов как финансовых, так и моральных. Верните одолженные средства или попросите прощения и примиритесь с тем, с кем поссорились раньше. Если загадали желание в эту ночь, то нельзя рассказывать никому о том, что загадали, чтобы желание исполнилось.