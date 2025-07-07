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Природный газ пришел в агрогородок Люденевичи Житковичского района
В агрогородок Люденевичи Житковичского района пришел природный газ. Строительство газопровода протяженностью 16 километров завершилось раньше запланированного срока.
Первые потребители уже оценили преимущества использования самого экологичного вида топлива.
Жанна Савич, жительница аг. Люденевичи:
"Уют и тепло в доме, чистота, уйдем от печного отопления, от угля. Наверное, какие-то затраты будут меньше на энергию. Особенно это важно для пенсионеров, для многодетных семей".
"У нас на пятилетку с 2021 по 2025 год запланировано повысить уровень комфорта в более чем 1 800 населенных пунктов, - рассказал Денис Мороз, министр энергетики Беларуси. - Для нашего государства приоритетом является не экономическая составляющая, а приоритетом является человек и комфорт его проживания. Именно поэтому мы принимаем решения и реализовываем подобные проекты".
Люденевичи - 145-й агрогородок, газифицированный в Гомельской области. В ближайшее время доступ к газу получат жители еще трех соседних деревень. По объемам и темпам строительства газопроводов Гомельская область лидирует.