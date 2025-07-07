Природный газ пришел в агрогородок Люденевичи Житковичского района

В агрогородок Люденевичи Житковичского района пришел природный газ. Строительство газопровода протяженностью 16 километров завершилось раньше запланированного срока.

Первые потребители уже оценили преимущества использования самого экологичного вида топлива.

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Жанна Савич, жительница аг. Люденевичи:

"Уют и тепло в доме, чистота, уйдем от печного отопления, от угля. Наверное, какие-то затраты будут меньше на энергию. Особенно это важно для пенсионеров, для многодетных семей".

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"У нас на пятилетку с 2021 по 2025 год запланировано повысить уровень комфорта в более чем 1 800 населенных пунктов, - рассказал Денис Мороз, министр энергетики Беларуси. - Для нашего государства приоритетом является не экономическая составляющая, а приоритетом является человек и комфорт его проживания. Именно поэтому мы принимаем решения и реализовываем подобные проекты".