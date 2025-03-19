Пришлось торговать телом - белоруска уехала в Литву и нашла способ закрыть долги

Вероника переехала из Минска в Вильнюс в 2022 году, обращалась в организации за помощью, но они отклоняли запросы. Какой выход из ситуации нашла девушка и чем пришлось торговать, чтобы просто купить еды и заплатить за жилье, смотрите в фильме "Чужое небо".

За первые полгода в Литве Вероника сменила 7 квартир. В одной из них она жила еще вместе с 6 людьми. Сожители были примерно того же возраста, около 22 лет, и родом из Беларуси. Там приходилось спать на полу, без матраса.

Тогда у девушки было много долгов, а знакомых в новой стране не было. Девушка познакомилась с парнем в приложении для знакомств. "Он был литовцем, говорил по-русски, я много рассказывала про всю ситуацию в Беларуси, как я приехала. Мы выпили, поехали к нему домой, переспали, после чего он оставил мне 50 евро. Я сказала, что не проститутка, мне не нужны его деньги. А он сказал, что я не в том положении, чтобы выпендриваться. И ушел", - рассказала Вероника.

Девушка понимала, что ей нужны деньги, у нее были долги на 1,5 тыс. евро. Родители не имели возможность помочь, так как они злоупотребляли спиртным, пьют они с момента, как девочке исполнилось 6 лет.

"После того случая я больше не видела этого парня. Но решила, что, возможно, я так могу заработать. Я просто пошла в клуб в один раз, оделась соответствующе и просто ждала, пока кто-то подойдет. Подошел мужчина. Мы стали разговаривать, он меня угостил. Сказал, поехали ко мне. Я ответила, что готова за деньги. Мы поехали к нему. Он мне заплатил. И вот так я на протяжении 2-3 месяцев ходила периодически в клубы. Ждала, пока ко мне кто-нибудь подойдет. Но не всегда мне платили, и я ничего не могла с этим сделать", - поделилась девушка.

Девушку часто унижали, со временем у нее начали случаться истерики, тогда ей помогли соседки, дали деньги на психолога, так как доходило до нервных срывов и желания навредить себе. "Я пошла к психологу, и мы начали разбирать эти проблемы. Она мне помогает, чтобы я к этому не вернулась, старалась как-то находить другие финансовые возможности. Я недавно устроилась официанткой. Не знаю, как там будет, но очень тяжело. Потому что мне этих денег в основном хватает только, чтобы заплатить за комнату, купить продукты - питаюсь гречкой и яйцами, потому что остальное очень дорого. То, что я ела в Беларуси, и то, чем я питаюсь здесь, - это небо и земля. А про то, чтобы куда-то сходить, развлечься, вообще речи не идет", - призналась Вероника.

Героиня отметила, что с переездом лишилась нормальной жизни, которая была в Беларуси. "Там я училась, у меня была подработка, у меня были друзья. Я хотела уйти из дома, потому что у меня родители алкоголики, хотя у нас была нормальная квартира, у меня была отдельная комната. Сюда ты приезжаешь, у тебя ничего нет, и у тебя нет документов, чтобы работать. И помимо этого тебя не хотят брать на работу, потому что ты литовского тоже не знаешь", - поделилась откровениями девушка.