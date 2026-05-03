3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Прививки от опасных сезонных заболеваний можно сделать в медучреждениях Беларуси
Автор:Редакция news.by
Иммунизация - современный способ предупреждения опасных заболеваний. Об этом напоминают врачи-эпидемиологи Минского региона.
Можно сделать прививки от сезонных заболеваний, от вирусного энцефалита и менингита. Получить вакцину можно на платной и бесплатной основе в учреждениях здравоохранения. Специалисты проведут первичный осмотр, дадут рекомендации, а потом можно будет получить прививку для укрепления иммунитета.
Все больше белорусов признают необходимость предупреждать опасные болезни и проходить профилактическое лечение.
В Минской области фиксируют рост интереса к вакцинации среди родителей малышей до 3 лет.