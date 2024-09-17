Призеров Олимпийских игр в Париже и их тренеров чествовали в Минспорта

В честь победителей и призеров прошедшей Олимпиады в Париже 17 сентября звучали слова признания и благодарности. Чествовали атлетов в Министерстве спорта и туризма Беларуси.

В числе приглашенных триумфаторы прошедших Игр в Париже - Иван Литвинович и Виолета Бордиловская, Евгений Золотой и Евгений Тихонцов. Рядом с ними люди, которые всю спортивную карьеру идут рядом - их тренеры. Без них добиться такого потрясающего результата было бы невозможно.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Очень сложно отобраться на Олимпийские игры. Система отбора иногда такая, что попасть на Олимпийские игры сложнее, чем выиграть медаль во многих видах спорта и попасть в восьмерку лучших или попасть в финал. Мы смотрели плавание тоже. Представляете количество спортсменов, которые приезжали? Более 30, более 40. Все же приезжают туда, все борются за попадание, все борются за медали, все себе планы ставят. И попасть в эту восьмерку лучших и плыть в финале чемпионатов или олимпиад - это очень-очень престижно".

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр - 2024 по академической гребле:

"Наша награда, серебряная медаль, дает столько стимула для работы дальше. И сейчас в Министерстве спорта тоже награждение, т.е. сертификаты денежные. Может быть, подумаешь, что большой заработок, вот сейчас заработали, свалилось на голову, но это очень долгий путь, который идет до Олимпийских игр".