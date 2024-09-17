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Призеров Олимпийских игр в Париже и их тренеров чествовали в Минспорта
В честь победителей и призеров прошедшей Олимпиады в Париже 17 сентября звучали слова признания и благодарности. Чествовали атлетов в Министерстве спорта и туризма Беларуси.
В числе приглашенных триумфаторы прошедших Игр в Париже - Иван Литвинович и Виолета Бордиловская, Евгений Золотой и Евгений Тихонцов. Рядом с ними люди, которые всю спортивную карьеру идут рядом - их тренеры. Без них добиться такого потрясающего результата было бы невозможно.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
"Очень сложно отобраться на Олимпийские игры. Система отбора иногда такая, что попасть на Олимпийские игры сложнее, чем выиграть медаль во многих видах спорта и попасть в восьмерку лучших или попасть в финал. Мы смотрели плавание тоже. Представляете количество спортсменов, которые приезжали? Более 30, более 40. Все же приезжают туда, все борются за попадание, все борются за медали, все себе планы ставят. И попасть в эту восьмерку лучших и плыть в финале чемпионатов или олимпиад - это очень-очень престижно".
Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр - 2024 по академической гребле:
"Наша награда, серебряная медаль, дает столько стимула для работы дальше. И сейчас в Министерстве спорта тоже награждение, т.е. сертификаты денежные. Может быть, подумаешь, что большой заработок, вот сейчас заработали, свалилось на голову, но это очень долгий путь, который идет до Олимпийских игр".
Теперь ждем от наших олимпийских героев новых побед и рекордов. Главные игры четырехлетия, несмотря на все преграды, наша страна может занести себе в актив. Мы вновь продемонстрировали всему миру, что Беларусь - это единство народа, мы движемся уверенно и только вперед.
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